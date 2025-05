A premonição do PAN

Na sessão solene do 25 de Abril em Vila Franca de Xira alguns presentes acharam estranho o discurso catastrofista do eleito do PAN.

Na sessão solene do 25 de Abril em Vila Franca de Xira alguns presentes acharam estranho o discurso catastrofista do eleito do PAN, Nelson Batista, que disse, mais verbo menos verbo, que todos iríamos morrer mais dia menos dia e que por isso mais valia viver com alegria o presente, porque nunca se sabe a escuridão que o dia seguinte poderia trazer. A verdade é que, dias depois, a 28 de Abril, a escuridão chegou mesmo, com um apagão épico em toda a Península Ibérica. O Cavaleiro Andante saúda e agradece a Nelson Batista por nos ter avisado a todos para a catástrofe, nós é que não estávamos preparados para acreditar!.