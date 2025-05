Cheirinho a autárquicas

A freguesia de Aveiras de Baixo, presidida por José Martins (PSD), homenageou duas professoras no âmbito das comemorações do 25 de Abril.

A freguesia de Aveiras de Baixo, presidida por José Martins (PSD), homenageou duas professoras no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Como é habitual, foram convidados para a cerimónia os autarcas dos vários partidos e, claro, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS). O edil tomou a palavra após José Martins e não perdeu a oportunidade de comentar: “estive a contar o tempo e o presidente discursou 13 minutos. Não vou demorar tanto, porque disse que era para fazer um discurso pequeno”. Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, há que começar a moderar os tempos de antena, sob pena de a plateia adormecer e já não ouvir as promessas....