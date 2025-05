E esse colete?

No dia 28 de Abril um apagão na península ibérica deixou Portugal, Espanha e algumas partes de França às escuras. Vila Franca de Xira juntou as tropas no centro de comando da Protecção Civil para fazer um ponto de situação e partilhou a imagem do momento. O Cavaleiro Andante, que sempre gostou de brincar com o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, por este nunca desperdiçar uma oportunidade para vestir o colete fluorescente da Protecção Civil, estranha que nesse momento de real necessidade o autarca apareça na foto sem o colete vestido. Ou é preciso ser do contra ou a falta de luz não o deixou encontrar o dito cujo....