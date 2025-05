Uma mensagem das arábias

Na última reunião de câmara em Benavente, a intervenção de Frederico Antunes, deputado municipal do Chega em Oeiras e possível candidato pelo partido à Câmara de Benavente, não passou despercebida tecendo considerações no âmbito da eventual construção de uma mesquita em Samora Correia. Com ironia, dirigindo-se à gestão CDU, disse: “Não é justo crucificar-vos seja pelo que for porque ainda não há mesquita, mas uma coisa que gostaria que não acontecesse era que no final dos vossos mandatos fossem lembrados, porque seria injusto, como o presidente sheik Coutinho, o vereador Aladino Justino ou a vereadora Jasmine do Vale”. Uma autêntica mensagem das arábias, envolvida em incenso, areia e enredo de desenho animado.