Tomar anunciou com pompa e circunstância os Xutos e Pontapés como primeira banda confirmada para a próxima edição da Feira de Santa Iria. Pouco tempo depois, Ferreira do Zêzere anunciou que a mesma banda ia actuar nas festas do concelho, que acontecem dois meses antes. Quem não ficou contente com este “concerto duplo” na região num curto espaço de tempo foi o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), que na última sessão camarária até referiu que não achava correcto, mas que não podia fazer nada. Agora, resta ao homem do leme da Câmara de Tomar trautear o hit “Não, não sou o único…” e não pensar mais neste pequeno pormenor que deixou o seu mundo ao contrário.