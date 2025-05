Da promessa ao milagre?

As promessas para pintura do Hospital de Torres Novas parecem ter entrado numa realidade alternativa presidida pela fada dos dentes.

As promessas para pintura do Hospital de Torres Novas parecem ter entrado numa realidade alternativa presidida pela fada dos dentes, que anda mais virada para dar presentinhos às crianças desdentadas do que para dar uma imagem digna a esta unidade. É que, segundo o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, a administração de Casimiro Ramos é a quarta que já apanhou a dizer que o Hospital Rainha Santa Isabel, que está num estado “que assusta”, vai ser pintado. No orçamento da ULS Médio Tejo para este ano, fez saber o autarca na última sessão da assembleia municipal, lá vem novamente inscrita a empreitada. Pode ser que desta vez a promessa vire milagre ao estilo da rainha que virou santa e que dá nome ao hospital da cidade.