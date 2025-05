Os cerca de 700 mil euros disponibilizados ao município de Torres Novas pelo Fundo Ambiental, através da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para limpar os resíduos perigosos da Fabrióleo não chegaram para a encomenda.

Os cerca de 700 mil euros disponibilizados ao município de Torres Novas pelo Fundo Ambiental, através da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para limpar os resíduos perigosos da Fabrióleo não chegaram para a encomenda e a Câmara de Torres Novas tem andando, desde então, a pressionar esse organismo do Estado para a necessidade de mais dinheiro para que possam ser concluídos os trabalhos. Já lá vai, disse o presidente do município, Pedro Ferreira, em assembleia municipal, um ano desde que a APA se anda a debruçar sobre o assunto sem que nada aconteça. É caso para dizer que este é um daqueles assuntos que não APA nem desAPA....