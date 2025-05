Os bunkers de Benavente

Em Benavente são vários os proprietários que continuam a “forrar” as entradas dos seus imóveis que não usam em permanência de modo a evitar ocupantes indesejados. Tapam-se portas com tijolos, janelas com placas de zinco e até há quem coloque fitas sinalizadoras para impedir a passagem. Quem passear por algumas das principais ruas da vila terá a oportunidade de contemplar este novo género arquitectónico que vai preenchendo o panorama urbano. O Cavaleiro Andante, que já marchou por vales bem mais perigosos do que os da especulação local, recomenda que a autarquia crie um regulamento de “Fortificação Urbana”, com licenças para muralha, alçapão, torre de vigia e bunker subterrâneo.