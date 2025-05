Nas Virtudes o apagão é o pão nosso de cada dia

partilhe no Facebook

A gravação e publicação online da última sessão da Assembleia Municipal de Azambuja é a prova viva de que nas Virtudes o apagão que fez estremecer Portugal é, por aquelas bandas, o pão nosso de cada dia. A imagem do executivo e deputados municipais sentados no altar do Convento de Santa Maria das Virtudes, que ora vai ficando nítida ora volta a ficar distorcida devido ao fraco sinal das operadoras de telecomunicações, é um lembrete vivo de uma reivindicação antiga da população dessa localidade da freguesia de Aveiras de Baixo que também merece viver neste século.