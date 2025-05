Salvaterra de Magos ainda sem Simplex... mas com sentido de humor

Na reunião camarária de Salvaterra de Magos, realizada a 23 de Abril, o presidente Hélder Esménio deparou-se com um obstáculo tecnológico de última geração: um dossier fora do alcance do braço. A operação de loteamento, que fazia parte do ponto em discussão, teve de esperar enquanto se localizava a bendita pasta, algures numa mesa mais distante — provavelmente a mesma onde repousam há anos os planos para o Simplex autárquico. Com fair-play e memória de elefante, o autarca lembrou-se de uma crónica do Cavaleiro Andante que brincava precisamente com a montanha de papel que acompanha os eleitos salvaterraenses. E, entre risos, lançou a piada: talvez o dossier tivesse sido afastado para o O MIRANTE não o fotografar.