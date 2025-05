Pedro Ribeiro prossegue a sua campanha como candidato do PS à Câmara de Santarém no tempo que lhe sobra da gestão da Câmara de Almeirim, de que ainda é presidente, e em dois dos últimos vídeos publicados nas redes sociais mobilizou o administrador não executivo da empresa municipal Águas de Santarém (AS) indicado pelo PS, José Augusto Santos, para dizer alguma coisa sobre a empresa. Não é preciso ser bruxo para adivinhar que a colagem de um administrador da Águas de Santarém à campanha de Pedro Ribeiro não caiu bem entre o PSD, partido com quem o PS tem um acordo de governação no município escalabitano. Um acordo, aliás, que possibilitou aos socialistas, apesar de não terem ganho as eleições, ficarem com dois vereadores com funções executivas e terem militantes seus nos conselhos de administração das empresas municipais, como é o caso de José Augusto Santos. Caso para dizer que houve aqui quem não soubesse separar as águas e arriscasse uma tempestade num copo de água. Mas, que se saiba, até à data não houve náufragos nem estragos de maior no casamento por conveniência PSD/PS; apenas uma ligeira correcção na apresentação de José Augusto Santos, que passou de administrador executivo da AS no primeiro vídeo (o que estava errado), para administrador não executivo no segundo.