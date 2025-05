O movimento político ALTERNATIVAcom, de Abrantes, devia fundar um jornal para o combate político entre muros, a exemplo do que fez o PSD no tempo de Pedro Marques. Bem sei que os resultados não foram bons e hoje o grande jornalista director converteu-se a gestor público, mas desistir é para os fracos. Vem a conversa a propósito do que escrevemos na última edição sobre a prestação de contas do executivo. O movimento na página do militante José Rafael Nascimento apontou um erro grave de português ao jornalista e desancou-o por ele não ter feito o título do trabalho com as suas declarações. O mais importante que ele disse está escarrapachado na matéria publicada, tem ainda chamada no intertítulo, mas mesmo assim é motivo para tentar fazer crer que o jornal não respeita os leitores. “Um gajo sozinho contra o mundo” era como, provavelmente, o representante do movimento gostava de se ver retratado cada vez que um munícipe vai à reunião de câmara e chama filho da p*ta ao presidente e diz que está habituado a mexer em m*rda. Estamos conversados com gente desta que faz política do contra, também pegando de caras os jornalistas, embora o melhor que saiba fazer é dar pretexto aos editores do jornal para apertarem os calos aos quem têm a obrigação de corrigir os erros de português na hora do fecho da edição.