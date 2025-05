A Câmara de Alenquer tem um oneroso contrato de concessão com a Águas de Alenquer, ao qual está “agarrado” até 2033. Como se não bastasse aos munícipes pagarem uma das facturas de água mais caras do país, ainda se vêem confrontados com roturas constantes na rede, com a empresa a apresentar perdas de água significativas. Todos reconhecem o problema, mas a verdade é que a CDU tem sido a única força política a não deixar morrer o assunto nas reuniões de câmara e assembleia municipal. Resta saber se, depois das eleições, o próximo executivo vai continuar a deixar Alenquer a meter água….