Lisboa aqui tão perto

Alexandra Teixeira estreou-se numa reunião do executivo municipal de Benavente no dia 5 de Maio em substituição do vereador do PS Joseph Azevedo, que esteve ausente por motivos de doença. Ao comentar a polémica em torno da eventual futura mesquita em Samora Correia, saiu-se com esta tirada: “ninguém compra terrenos se não houver alguma coisa falada com a Câmara Municipal de Lisboa”. O presidente Carlos Coutinho (CDU), conhecedor dos limites do concelho, fez questão de calibrar a bússola socialista: “de Lisboa não, aqui ainda estamos em Benavente.” Seguiu-se rapidamente um pedido de desculpas de Alexandra Teixeira pela momentânea desorientação geográfica.