Todos ao baile rumo às autárquicas em Coruche

Na inauguração dos Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, um grupo chileno decidiu aquecer o ambiente com danças tradicionais do seu país. O que ninguém esperava era ver o elenco político do concelho - do presidente da câmara aos presidentes de junta, passando pelos vereadores e deputados municipais - a dar ao pezinho com entusiasmo. Foi bonito de se ver: sorrisos sincronizados, passos em falso e algum nervosismo, talvez por estarem fora da sua zona de conforto... A poucos meses das eleições, a dança das cadeiras já começou e, como se sabe, nem todos terão lugar quando a música parar. Pelo sim, pelo não, convém treinar o ritmo e ginasticar a flexibilidade.