Uma informação para deixar as coisas bem claras

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio de 60 mil euros à Associação Sector 9, pelas actividades desenvolvidas nas Festas de São José. Curioso é o preâmbulo da informação dos serviços que suportou a decisão, onde se refere que “à semelhança do ano de 2024, em 2025 o apoio à tauromaquia e às actividades taurinas continua na agenda da Câmara Municipal de Santarém”. Depois sublinha-se que a proposta surge “em cumprimento da indicação expressa do Sr. Presidente, Dr. João Teixeira Leite, (…) ao abrigo do dever de obediência”, para informar que “A Associação Sector 9 veio solicitar ao Município de Santarém um apoio financeiro para a temporada de 2025, no valor de 60.000, 00€, o qual foi aceite pelo Sr. Presidente, Dr. João Teixeira Leite, ao abrigo do seu poder discricionário”. O Cavaleiro Andante leu com atenção o texto e ficou com a sensação que alguém nos serviços da autarquia quis deixar, de forma bem vincada, a batata quente nas mãos do presidente e evidenciar que não quer ter nada a ver com a festa brava. Terá sido só impressão nossa?.