Deixem as crianças brincar!

No parque infantil situado na Rua de São Salvador, na Urbanização Quinta de São Pedro, em Santarém, um dos baloiços encontra-se inoperacional há vários meses. O assunto já foi notícia na comunicação social, mas a situação continua por resolver. Parece que a responsabilidade é da câmara municipal, num pelouro que aparentemente a junta da cidade queria ter assumido. Enfim, as comadres que se entendam de uma vez por todas e que deixem as crianças brincar!.