Discurso inflamado

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, não se conteve na reunião de câmara de 19 de Maio.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, não se conteve na reunião de câmara de 19 de Maio. O autarca apareceu mais inchado que um peru em véspera de Natal, embalado pela vitória da AD e fez questão de o lembrar a toda a gente e mais que uma vez. Entre repetições da derrota da esquerda e vitórias da direita, parecia que estava a discursar no púlpito. Apesar de não ser o candidato do PSD à Câmara de Alenquer, a pose e o discurso deixaram claro que, pelo menos, já está a aquecer lugar para um eventual novo poleiro.