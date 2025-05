Um bocadinho distraído

O eleito do PS na Assembleia Municipal de Santarém André Lopes aproveitou a última reunião desse órgão autárquico para considerar que tem havido um black out.

O eleito do PS na Assembleia Municipal de Santarém André Lopes aproveitou a última reunião desse órgão autárquico para considerar que tem havido um black out (leia-se apagão) sobre o projecto de requalificação do Campo Infante da Câmara. E perguntou mesmo ao presidente da câmara o porquê da ausência de novidades, deixando a sensação a alguns dos presentes de que tinha estado ausente de Santarém e do planeta nos últimos tempos. Na resposta, o líder do município, João Leite (PSD), deu a entender isso mesmo, embora com mais diplomacia, recordando que em Janeiro deste ano o plano de intervenção nesse espaço nobre da cidade foi apresentado publicamente em reunião de câmara; e que, inclusivamente, a primeira fase das obras já está em curso. Ou André Lopes anda distraído ou então tratou-se de um inconveniente lapso de memória, flagelo que, infelizmente, afecta muitos políticos e não só....