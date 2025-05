Arroz com todos

Os autarcas de Benavente discursaram, mas também trocaram os dotes do uso da palavra pelo tacho no Festival do Arroz Carolino e, entre uma mexidela no arroz e outra na dança com uma marcha dedicada ao evento, mostraram que a política também se faz ao lume brando. Carlos Coutinho, Catarina Vale e até o vice-presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato (na foto), alinharam na festa, mas o verdadeiro tempero veio depois: o munícipe Frederico Antunes, que deverá ser o principal rosto da candidatura do Chega nas autárquicas em Benavente, com olho para as panelas e para as urnas, sugeriu que todas as forças políticas deviam ter sido convidadas a cozinhar. Para quê? Para se perceber quem é que, além de falar, sabe usar a colher de pau. Coutinho respondeu que aquilo não era uma espécie de Masterchef, era democracia. E que quem quiser aprender, que se chegue à frente. Carapuças não se servem, mas panelas e arroz há para todos....