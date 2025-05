O Carnaval chegou mais tarde

A cidade de Santarém foi palco no último fim-de-semana de uma verdadeira invasão de apaixonados pela cultura pop japonesa.

A cidade de Santarém foi palco no último fim-de-semana de uma verdadeira invasão de apaixonados pela cultura pop japonesa no Iberanime que, pela primeira vez, se realizou fora das cidades de Lisboa e Porto. Os menos informados ou mais esquecidos podem ter pensado que se tratava do prometido desfile de Carnaval que foi cancelado devido ao mau tempo. Mas não, foi só uma invasão de fãs de animação japonesa que deixou a cidade de olhos em bico....