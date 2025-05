Uma roda viva

As assembleias municipais de Tomar são uma autêntica roda viva.

As assembleias municipais de Tomar são uma autêntica roda viva. No decorrer das sessões é comum ver os deputados a entrarem e saírem da sala constantemente, o que não admira tendo em conta as largas horas de duração das sessões, que começam ao fim da tarde e só acabam perto da madrugada. Considerando algumas ausências mais demoradas, será que alguns deputados aproveitam para ir a casa ou ao café mais próximo comer qualquer coisa? Depois queixam-se que os tomarenses não vão assistir às sessões. Se nem muitos dos autarcas aguentam a estopada na íntegra, que dizer dos cidadãos, que nem sequer ganham senhas de presença….