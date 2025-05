A suplente silenciosa do Entroncamento

O vereador eleito pelo Chega, Luís Forinho, desapareceu nas três últimas reuniões da Câmara do Entroncamento por razões profissionais e no seu lugar tem estado Vânia Bandeja.

O vereador eleito pelo Chega, Luís Forinho, desapareceu nas três últimas reuniões da Câmara do Entroncamento por razões profissionais e no seu lugar tem estado Vânia Bandeja a fazer literalmente figura de corpo presente. A autarca substituta entra muda e sai calada e depois de várias horas de sessão ainda não apresentou uma reclamação ou sugestão de melhoria para o concelho. Com tanto aspirante a político a querer um lugar no poleiro, Vânia Bandeja conseguiu-o sem saber mas vai ficar conhecida no Entroncamento como a suplente silenciosa.