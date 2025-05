Na semana que antecedeu as eleições legislativas, na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, as ervas foram cortadas dos passeios e o matagal aparado. Ao longo desses dias, quem passou pelas ruas podia ver os funcionários da junta e das empresas prestadoras de serviços a trabalhar afincadamente, uns com máquinas e outros manualmente. Dizem as más línguas que o objectivo era que, no dia 18 de Maio, data das eleições, as ruas estivessem impecáveis. É o chamado milagre eleitoral, já que as queixas sobre a falta de manutenção das zonas verdes se arrastam durante todo o ano….