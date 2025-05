Tempos de espera

Esperar é uma virtude e disso sabem bem os utentes dos centros de saúde do concelho de Vila Franca de Xira. Um deles tornou público, através das redes sociais, o que considerou uma brincadeira de mau gosto: ao tentar agendar uma consulta, recebeu um e-mail da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo com a mensagem “o seu pedido de consulta foi registado e tem neste momento 897 pedidos à sua frente. Aguarde contacto para o respectivo agendamento”. É caso para dizer que se não se morre da doença, morre-se da espera pela cura….