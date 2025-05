A malta quer é festa!

Mais de cem mil pessoas juntaram-se no último fim de semana no parque urbano da Flamenga, em Vialonga, para assistir ao festival Sotaques.

Mais de cem mil pessoas juntaram-se no último fim de semana no parque urbano da Flamenga, em Vialonga, para assistir ao festival Sotaques, que custou uma pipa de massa em fundos comunitários e gerou críticas de vários autarcas. A verdade é que, como diz o ditado, os cães ladraram e a caravana passou. E passou com estrondo, com palcos animados e o recinto em festa. Já cheira mesmo a ano de eleições....