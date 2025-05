Iniciaram-se? É como quem diz!

O presidente da Câmara de Almeirim anunciou que as obras do que vai ser um parque de estacionamento junto às bombas da Cepsa na cidade se tinham iniciado na quinta-feira, 22 de Maio. O autarca tinha passado na zona, onde por acaso se estavam a reparar as tampas de esgotos e os passeios da Rua de Coruche, e viu um tractor no terreno. Pedro Ribeiro não hesitou em tirar uma foto do local, com o veículo vazio, que terá descarregado dois pequenos montes de terra, e publicar nas suas páginas nas redes sociais que já havia obras. Cinco dias de depois a diferença é que não havia tractor, porque a terra continuava no mesmo sítio e nem havia sinais de trabalhadores. Isto de anunciar obras é sempre mais fácil que as fazer….