Um negócio que vai dar que falar!

A actual presidente da Câmara Municipal do Entroncamento vendeu um imóvel a título particular ao actual candidato ao município pelo Chega, numa altura em que Nelson Cunha ainda não estava ligado à política. Assim que se soube das intenções do candidato, os processos de licenciamento empancaram e nos últimos meses tem-se assistido a uma autêntica novela. O episódio mais caricato resultou na suspensão da última reunião de câmara por causa de Nelson Cunha estar a filmar com o telemóvel a deliberação da revogação do seu projecto. Depois de uma camisola de um vereador obrigar à suspensão online de uma sessão camarária há uns meses, voltou a acontecer uma nova peripécia daquelas que continua a fazer do Entroncamento a verdadeira terra dos Fenómenos.