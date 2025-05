Coincidências

A AD e a CDU apresentaram as suas candidaturas às próximas eleições autárquicas em Tomar no mesmo dia e à mesma hora. Aconteceu no sábado, 24 de Maio, às 17h00. Também ambas as coligações realizaram as suas apresentações em colectividades da cidade, a AD na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e a CDU na Canto Firme. Terá sido só coincidência ou foi uma forma de começar a apalpar o pulso ao eleitorado para ver quem tinha a maior...apresentação? .