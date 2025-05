Só faltou o champanhe!

Mais de vinte anos depois, o processo de revisão do Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Santarém está na fase final e na última reunião de câmara só faltaram os foguetes para celebrar o momento. Quem não faltou à festa foi o

ex-vereador Nuno Russo (PS), que teve o pelouro do PDM partilhado com João Leite (PSD) durante boa parte do mandato. No ano passado, quando ainda estava no activo, Nuno Russo costumava brindar os presentes com provas de vinhos do concelho no final das reuniões do executivo. Desta vez, que a ocasião até merecia champanhe, Russo apareceu de mãos a abanar, perdendo assim uma boa oportunidade de, mais uma vez, ficar bem visto....