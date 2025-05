Um plano B que pode dar jeito

A primeira pedra das obras no campo de rugby da antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, foi colocada na tarde de segunda-feira. A ‘vergar a mola’ na simbólica cerimónia esteve o presidente da câmara, João Leite, que tem ali mais um trunfo para acenar aos eleitores. Não só pela obra em si, que dá sempre jeito a quem está no poder, mas também pela destreza com que manejou a pá, ainda que por breves momentos. Se as coisas correrem mal na política, há um plano B na construção civil....