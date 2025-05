Fazer o que ainda não foi feito

Depois de anos de avanços e recuos na obra, a Câmara de Arruda dos Vinhos conseguiu finalmente finalizar as obras no mercadinho da vila e o espaço vai ser inaugurado já depois do fecho desta edição de O MIRANTE, no feriado da Ascensão. E para ajudar a dar impacto à festa convidou para aparecer na cerimónia o músico Pedro Abrunhosa, que vai ser o cabeça de cartaz das festas de Nossa Senhora da Salvação. Um músico, de resto, com muitas canções com títulos que bem podiam ser usados para contar a atribulada obra do mercado nos últimos anos, desde o “Não Posso Mais” ao “Socorro”, “Diabo no corpo” ou o mais esperançoso “Pode Acontecer”. E aconteceu mesmo....