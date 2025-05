Se o presidente o diz...

Paulo Mendes, único deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Tomar, protagonizou um momento caricato na última sessão desse órgão autárquico. Tudo aconteceu no momento da apreciação da prestação de contas de 2024. No final da sua intervenção, o eleito disse que estava inclinado para a abstenção, visto ser o último ano de mandato, mas como o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), tinha dito anteriormente que a oposição ia votar contra, então ia fazer-lhe a vontade. Esta postura provocou risos na assembleia, não só entre deputados, como até no próprio presidente. A verdade é que Hugo Cristóvão tinha mesmo dito numa intervenção anterior que não esperava outra posição da oposição que não fosse votarem contra, tendo em conta o que havia acontecido nos últimos anos. Perante este episódio, será que o deputado do Bloco de Esquerda leva pouco a sério as votações e muda de ideias como quem muda de camisa? Ou é o presidente da câmara que fala demasiado e depois sujeita-se? Seja como for, a verdade é que, desta vez, gestão socialista e oposição bloquista estiveram mesmo de acordo.