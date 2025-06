Queixas e recados

Os militares da GNR acompanharam a inauguração da Feira da Ascensão de Alenquer e foram muito requisitados pelos autarcas. O presidente da câmara, Pedro Folgado (PS), e o coordenador da Polícia Municipal, Eduardo Rocha, também ele militar, estiveram vários minutos à conversa. Mais à frente, o vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, meteu conversa com outro militar. O Cavaleiro Andante não ouviu o que foi dito, mas calcula que tenham ‘apertado’ com as autoridades tendo em conta as queixas dos munícipes de falta de actuação da GNR, quer em relação ao estacionamento abusivo de ligeiros e pesados, quer em relação aos convívios nocturnos e a passagem de camiões nos Casais Novos.…