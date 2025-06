Selfies à Beato no forno de Coruche

Diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que em Coruche estiveram quase 40 graus no dia da inauguração da FICOR, a 29 de Maio. Mas nem isso demoveu o

vice-presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, que, suando com elegância, pediu ao presidente da câmara, Francisco Oliveira, para tirarem uma selfie acalorada. O autarca mostrou-se prontamente disponível para promover a terra e sorriu com boa disposição como se estivessem 22º e uma brisa refrescante junto ao rio Sorraia. Se é para pôr Coruche nas bocas do mundo, que seja com estilo.