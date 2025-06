A oposição que todos gostavam de ter

A única vereadora da oposição em Ourém, Cília Seixo (PS), é a oposição que todos os presidentes de câmara gostavam de ter. Cília Seixo raramente coloca em causa as propostas do presidente da autarquia, Luís Albuquerque (PSD). Quem não saiba, até pode pensar que a vereadora do PS faz parte da coligação PSD/CDS que está no poder, tal é a sua aversão a meter o dedo na ferida quando se justificaria. Caso para dizer que as reuniões do executivo da Câmara em Ourém decorrem na paz dos anjos, ou não se estivesse a meia dúzia de quilómetros do Santuário de Fátima, e a vereadora oposicionista bem merecia ser beatificada pelo contributo para a paz e pasmaceira política no concelho.