O carteiro Paulo já era!

O famoso carteiro Paulo, que mantém muitas crianças sossegadas em frente ao ecrã, já tem uma versão adulta que dá pelo nome de Pedro. Um nome mais fabulístico que já está a dar cartas em Santarém para ir para a câmara. O carteiro Pedro deu início há dias ao treino intensivo de colocar papéis nas caixas do correio, competindo com folhetos de supermercados, aparelhos auditivos ou de biscateiros que limpam chaminés ou fazem arranjos. O Pedro, que até pode vir a ter a ajudá-lo o Paulo, que está a dar as últimas cartas em Almeirim, nem precisou de fazer uma daquelas formações rápidas, tipo universidade de Verão, porque ele sabe tudo, faz tudo. Mas se o Pedro, que entra naquela fábula com o lobo, não conseguir encantar as pessoas, pode experimentar um papel mais ambiental, recolhendo papel para reciclagem evitando a poluição.