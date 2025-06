Onde pára o mordomo?

No final do evento sobre a Festa dos Tabuleiros, que decorreu recentemente em Tomar, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, teve a ideia de tirar uma foto com os antigos mordomos da festa.

No final do evento sobre a Festa dos Tabuleiros, que decorreu recentemente em Tomar, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, teve a ideia de tirar uma foto com os antigos mordomos da festa presentes na iniciativa. Acontece que o actual mordomo, Mário Formiga, eclipsou-se, o que deixou o autarca atrapalhado e à sua procura. Mário Formiga esteve discretamente no evento, mas saiu a meio, sem que ninguém tivesse dado por isso. Dizem as más línguas que há rivalidade entre mordomos e este desaparecimento súbito, talvez para evitar encontros indesejados, pode vir sustentar essa teoria. A verdade é que a foto foi tirada com os últimos mordomos da festa, mas o actual nem vê-lo....