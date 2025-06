Excesso de carga

A Câmara de Vila Franca de Xira partilhou uma foto dos Excesso, grupo musical português que teve um período de relativa glória há mais de duas décadas e que voltou a actuar no festival da juventude. Os Excesso deram um concerto - mais para os cotas do que para a juventude - onde mostraram que ainda estão aí para as curvas, mas no final, a julgar pela foto, o cansaço era evidente e a malta parecia ter sido vítima de um abuso em palco, não de um excesso. Ou a foto foi tirada no momento errado ou então a passagem do tempo não dá mesmo tréguas....