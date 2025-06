O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, passa a imagem de um homem de acção e deixou-o vincado no seu discurso, na inauguração da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, passa a imagem de um homem de acção e deixou-o vincado no seu discurso, na inauguração da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém. De olhos postos no comissário europeu para a Agricultura, o luxemburguês Christophe Hansen, e falando em francês, o governante português até citou um antigo primeiro-ministro nacional para dar ênfase à necessidade de se simplificar processos e burocracias, garantir recursos e condições políticas para poder trabalhar e implementar reformas. “Laissez-nous travailler!”, reivindicou José Manuel Fernandes. Pelos vistos, apesar dos anos que já leva de reforma, Cavaco Silva continua bem entranhado no imaginário de alguma classe política ‘laranja’….