Mais do mesmo no Entroncamento

As reuniões de câmara do Entroncamento tão depressa são agitadas como enfadonhas. Na última sessão camarária voltou-se ao tema das habitações em regime de arrendamento apoiado, com a oposição a colocar as mesmas questões e problemas que já tinha colocado em reuniões anteriores, realizadas há poucas semanas. É verdade que uma das técnicas da oposição política é vencer a maioria pelo cansaço, mas não haverá assunto mais importante para discutir, sem ser chover no molhado e perder tempo com questões requentadas?.