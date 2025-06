O pai, o filho e o espírito santo...

Dizem as más línguas que nos últimos meses a Câmara de Vila Franca de Xira parece andar a viver um romance escaldante com a família Carreira, pelo menos no que a espectáculos diz respeito. No último ano e meio praticamente não houve um evento musical de grande monta no concelho em que os Carreira não tivessem actuado. E agora, sem grandes surpresas, depois dos filhos Mikael e David já terem passado por palcos no concelho, incluindo no festival da juventude, agora é a vez do pai, Tony, ter sido anunciado como um dos cabeças-de-cartaz do Colete Encarnado. Isto depois de, ainda no mês passado, ter actuado em Benavente. Como diria o próprio Tony, ai destino, ai destino. Este destino que, acrescentamos nós, o faz andar tanta vez por estas bandas....