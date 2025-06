À falta de Marselfie, entrou em campo Veiga Maltez

Apesar de não ter contado este ano com a animação garantida por Marcelo Rebelo de Sousa, ainda assim houve quem, na inauguração da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, nos fizesse recordar o turbilhão de selfies que envolve qualquer visita do Presidente da República.

Apesar de não ter contado este ano com a animação garantida por Marcelo Rebelo de Sousa, ainda assim houve quem, na inauguração da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, nos fizesse recordar o turbilhão de selfies que envolve qualquer visita do Presidente da República. À falta do Chefe de Estado, foi o médico e antigo presidente da Câmara da Golegã, José Veiga Maltez, a dar uso ao telemóvel, fazendo questão de tirar um retrato com o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. Não foi bem uma selfie pois o ex-autarca limitou-se a ceder o telemóvel e a pedir ao Cavaleiro Andante para registar o momento, qual fotógrafo de casamentos e baptizados. E o Cavaleiro lá lhe fez o jeito….