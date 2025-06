Casa a conta-gotas...

A Câmara de Vila Franca de Xira fez saber, no ano passado, que estava a preparar mais de duas centenas de apartamentos para entregar a cidadãos carenciados do concelho.

A Câmara de Vila Franca de Xira fez saber, no ano passado, que estava a preparar mais de duas centenas de apartamentos para entregar a cidadãos carenciados do concelho. O problema é que as casas têm sido entregues a conta-gotas e de cada vez que as chaves são entregues lá vão os moradores a uma cerimónia na câmara posar para a fotografia. Foi assim em Julho e Novembro do ano passado e agora novamente em Maio. A este ritmo, lá para o final da década as casas estão todas entregues....