Na quinta-feira da espiga, feriado municipal, o município de Arruda dos Vinhos decidiu fazer um dois em um e, além de inaugurar o Mercadinho de Arruda, que esteve em obra durante quatro anos, também apresentou o programa das festas do concelho que se realizam em Agosto. O momento contou com a presença do músico Pedro Abrunhosa, que vai ser o cabeça-de-cartaz. O problema é que a celebridade chegou com uma hora de atraso face ao que tinha sido previsto, deixando descontentes muitos dos presentes. O presidente do município, Carlos Alves, ainda brincou com a situação dizendo que “é preciso ter calma”, lembrando uma letra de uma popular canção de Abrunhosa. O problema é que já quase toda a gente estava a dar o corpo pela alma....