Luís Gomes desbloqueado, mas não da cadeira virtual

Luís Gomes demitiu-se do Bloco de Esquerda, mas não da cadeira virtual que ocupa como vereador na Câmara de Salvaterra de Magos. O autarca continua a aparecer nas reuniões via Zoom, com ar sério, ligação quase sempre estável e, na última reunião, com um novo microfone acoplado aos auscultadores. Enquanto os colegas se sentam à mesa e respiram o ar do auditório municipal “Escola O Século”, Luís Gomes surge em janelinha digital, qual holograma democrático. Não há falta de comparência - há, isso sim, uma modernidade teimosa que só Salvaterra mantém: a de aceitar eleitos que dão o seu contributo à distância, em pixels e wi-fi. Não se sabe se o vereador (agora) independente vai candidatar-se nas próximas eleições. Mas, se o fizer, que seja com um slogan honesto: “Sempre presente… na internet”.