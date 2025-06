Obrigados não se pedem mas também não se evitam

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), mandou colocar ecopontos na rua onde mora um dos vereadores da oposição social-democrata e ficou à espera que este lhe agradecesse, tal como referiu em reunião de câmara. Em resposta, o vereador José Paulo Pereira (PSD) disse que lhe agradecia se os ecopontos tivessem sido pagos por ele, caso contrário, teria de agradecer aos contribuintes do concelho de Azambuja. Como se viu, Silvino Lúcio não levou nada do seu opositor mas como a rua, lá na freguesia de Vale do Paraíso, deve ter mais moradores, pode ser que alguém agradeça ao senhor presidente e ainda lhe prometa o voto nas urnas em Outubro.