Vai a todas!

Não satisfeito com o lugar de deputado na Assembleia da República e com a liderança da distrital de Santarém do PSD que lhe foi dada de mão beijada pelos barões do partido na região, Ricardo Oliveira anunciou-se agora como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente - um cargo que já ocupou no início do seu ascensional percurso político. Aos 40 anos, é caso para dizer que a lotaria tem saído com alguma regularidade a Ricardo Oliveira, com a preciosa bênção de santos protectores com altares em Ourém e Santarém. E como nunca se nega e atira a tudo o que mexe, lá vai fazendo caminho, aproveitando as oportunidades que caem do céu aos trambolhões….