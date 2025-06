Vamos ver se é desta...

A Câmara de Vila Franca de Xira inaugurou na última semana uma Loja do Urbanismo para tentar dar uma resposta mais célere aos moradores e a quem precisa de recorrer a este serviço. Serviço esse que, nos últimos meses, tem estado debaixo de fogo: primeiro da oposição na câmara, que diz ser extremamente burocrático e demorado nas respostas; depois, da Polícia Judiciária, que por lá andou no final do ano passado a procurar evidências que corroborem suspeitas de corrupção e prevaricação. A ver vamos se com uma cara lavada a coisa encarrila de vez ou se as queixas vão continuar....