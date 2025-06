Dissertação sobre um falo numa calçada à portuguesa

Sérgio Fernandes é conhecido por ser um dos motores da máquina que, nos bastidores, faz andar o Vitória de Santarém na senda do sucesso no mundo do futsal.

Sérgio Fernandes é conhecido por ser um dos motores da máquina que, nos bastidores, faz andar o Vitória de Santarém na senda do sucesso no mundo do futsal. O que muitos não sabem é que o director do Vitória de Santarém tem também talento para a escrita e, além dos comunicados do clube, dá largas à sua criatividade como um dos guionistas do humorista Diogo Batáguas, deixando sempre alguns salpicos de Santarém em cada episódio. No último Conteúdo do Batáguas, Sérgio teve de se chegar à frente das câmaras (o que é raro) para dissertar sobre um símbolo fálico numa calçada à portuguesa, algures em Lisboa. Um verdadeiro momento do cara…ças.